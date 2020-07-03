Сбербанк заключил соглашения с Анапой и Новороссийском
Сбербанк в начале июля заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края
Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко 2 июля посетила с рабочим визитом Анапу. Там она заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с главой курорта Юрием Поляковым. На следующий день аналогичное соглашение подписали с мэром Новороссийска Игорем Дяченко.
Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию развития бизнеса, совершенствованию городской среды и реализации муниципального проекта «Умный город». Также на встречах Сергиенко презентовала главам городов комплекс решений по цифровизации экономики и оптимизации бизнес-процессов от дочерних компаний, входящих в экосистему Сбербанка.
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«Одной из главных задач Сбербанка является поддержка региональной власти в реализации национального проекта «Безналичная Кубань», по которому в Новороссийске и Анапе уже достигнуты значимые результаты. Мы планируем продолжить взаимодействие для внедрения современных цифровых сервисов в области энергоэффективности, ЖКХ и транспорта», — прокомментировала Сергиенко.
Глава Новороссийска отметил, что первое соглашение со Сбербанком он подписал еще в 2017 году. За три года в городе внедрили систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Кроме того, теперь родители оплачивают за питание в школах и детских садах по QR-коду. Мэр Анапы Поляков также подчеркнул, что курорт нуждается во внедрении новых технологий и открытии дополнительных филиалов банка.
Напомним, Сбербанк — основной партнер региональной власти при реализации проекта «Безналичная Кубань». В Новороссийске безналичный расчет осуществляется на 57 бортах общественного транспорта, в Анапе — на 108. Кроме того, в Новороссийске 9,6 тыс. предпринимателей пользуются безналичной оплатой от банка и около 1 тыс. бизнесменов используют сервис «Плати QR». В Анапе эти показатели составляют 7,7 тыс. и 400, соответственно. Кроме того, к безналичной форме расчетов подключены три филиала региональной сети МФЦ в Новороссийске и один филиал в Анапе, сообщили в пресс-службе Сбербанка.