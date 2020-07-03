Сбербанк заключил соглашения с Анапой и Новороссийском

Сбербанк в начале июля заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко 2 июля посетила с рабочим визитом Анапу. Там она заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с главой курорта Юрием Поляковым. На следующий день аналогичное соглашение подписали с мэром Новороссийска Игорем Дяченко. Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию развития бизнеса, совершенствованию городской среды и реализации муниципального проекта «Умный город». Также на встречах Сергиенко презентовала главам городов комплекс решений по цифровизации экономики и оптимизации бизнес-процессов от дочерних компаний, входящих в экосистему Сбербанка.

«Одной из главных задач Сбербанка является поддержка региональной власти в реализации национального проекта «Безналичная Кубань», по которому в Новороссийске и Анапе уже достигнуты значимые результаты. Мы планируем продолжить взаимодействие для внедрения современных цифровых сервисов в области энергоэффективности, ЖКХ и транспорта», — прокомментировала Сергиенко. Глава Новороссийска отметил, что первое соглашение со Сбербанком он подписал еще в 2017 году. За три года в городе внедрили систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Кроме того, теперь родители оплачивают за питание в школах и детских садах по QR-коду. Мэр Анапы Поляков также подчеркнул, что курорт нуждается во внедрении новых технологий и открытии дополнительных филиалов банка.