Сбербанк заключил соглашения с Анапой и Новороссийском

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Сбербанк в начале июля заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко 2 июля посетила с рабочим визитом Анапу. Там она заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с главой курорта Юрием Поляковым. На следующий день аналогичное соглашение подписали с мэром Новороссийска Игорем Дяченко.

Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию развития бизнеса, совершенствованию городской среды и реализации муниципального проекта «Умный город». Также на встречах Сергиенко презентовала главам городов комплекс решений по цифровизации экономики и оптимизации бизнес-процессов от дочерних компаний, входящих в экосистему Сбербанка.

Читайте также:

«Одной из главных задач Сбербанка является поддержка региональной власти в реализации национального проекта «Безналичная Кубань», по которому в Новороссийске и Анапе уже достигнуты значимые результаты. Мы планируем продолжить взаимодействие для внедрения современных цифровых сервисов в области энергоэффективности, ЖКХ и транспорта», — прокомментировала Сергиенко.

Глава Новороссийска отметил, что первое соглашение со Сбербанком он подписал еще в 2017 году. За три года в городе внедрили систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Кроме того, теперь родители оплачивают за питание в школах и детских садах по QR-коду. Мэр Анапы Поляков также подчеркнул, что курорт нуждается во внедрении новых технологий и открытии дополнительных филиалов банка.

Напомним, Сбербанк — основной партнер региональной власти при реализации проекта «Безналичная Кубань». В Новороссийске безналичный расчет осуществляется на 57 бортах общественного транспорта, в Анапе — на 108. Кроме того, в Новороссийске 9,6 тыс. предпринимателей пользуются безналичной оплатой от банка и около 1 тыс. бизнесменов используют сервис «Плати QR». В Анапе эти показатели составляют 7,7 тыс. и 400, соответственно. Кроме того, к безналичной форме расчетов подключены три филиала региональной сети МФЦ в Новороссийске и один филиал в Анапе, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Анапа Новороссийск Сбербанк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сбербанк заключил соглашения с Анапой и Новороссийском
Глава Минздрава заявил, что нормальная жизнь у россиян наступит не раньше февраля
Отец Хабиба умер от коронавируса
На Кубани назначили нового министра физической культуры и спорта
Казаки Адыгеи примут участие в выборах атамана Кубанского казачьего войска
В Адыгее после карантина по коронавирусу открыли роддом

Лента новостей

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Дикое счастье

Что такое отдых на «генеральских пляжах» в Крыму

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале