В Сочи созрела китайская земляника
В сочинском Дендрарии созрела восковница красная или китайская земляника
Китайская земляника или янгмей, или горный персик, или восковница красная — плодовое дерево семейства Мириковые из Восточной Азии, которое начали культивировать еще в древности. Обычно оно растет в Китае и называется китайским земляничным деревом. Исследователи считают, что растению минимум 2 тыс. лет.
Небольшое вечнозеленое дерево вырастает до 10-20 метров в высоту (в Дендрарии около пяти метров), с гладкой серой корой и равномерной сферической или полусферической короной, сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.
Цветет китайское земляничное дерево ранней весной, затем завязываются плоды, период созревания которых в конце июня-начале июля. Плоды китайской земляники шаровидные, 1,5-2,5 см в диаметре с узловатой поверхностью. Сверху плод покрыт плотной шероховатой кожицей, как правило, ярко-красный, но может варьироваться от белого до фиолетового цвета, которая защищает красную мякоть. Плод по текстуре и аромату напоминает землянику. Кроме того, земляника содержит много полезных соединений для организма. Кору, листья и плоды используют в народной медицине, они обладают противовирусным и противоопухолевым действием.
Плоды едят свежими или готовят из них сухофрукты, компот, йогурт и соки. Также из нее делают десерты, а в Китае даже алкогольные напитки.