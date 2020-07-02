В Сочи созрела китайская земляника

Китайская земляника или янгмей, или горный персик, или восковница красная — плодовое дерево семейства Мириковые из Восточной Азии, которое начали культивировать еще в древности. Обычно оно растет в Китае и называется китайским земляничным деревом. Исследователи считают, что растению минимум 2 тыс. лет.

Небольшое вечнозеленое дерево вырастает до 10-20 метров в высоту (в Дендрарии около пяти метров), с гладкой серой корой и равномерной сферической или полусферической короной, сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.