В Краснодаре рядом с новой школой открыли новую спортплощадку

В Краснодаре на улице Красных Партизан 2 июля открыли новую спортивную площадку рядом со школой

Эту площадку ученики новой школы будут использовать как дополнительную для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и теннис. Во внеучебное время для жителей организуют работу спортивных инструкторов.

«Это большой плюс к инфраструктуре как новой школы, так и всего микрорайона в целом. Правильно, когда вместе с жильем для жителей создают такие спортплощадки, создают возможности для активного досуга, занятий спортом в шаговой доступности», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Территория площадки — 20 на 28 метров, она огорожена сетчатым забором высотой 5 метров. Там уже сделали освещение и положили прорезиненное покрытие. Для учащихся расположенной рядом школы сделали специальный проход и калитку.