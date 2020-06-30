Супермаркеты «Перекресток» запустили экспресс-доставку в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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30 июня торговая сеть «Перекресток» запустила сервис экспресс-доставки в Краснодаре

Сейчас «Перекресток.Быстро» работает на базе трех супермаркетов. В ближайшее время сеть планирует охватить территорию города полностью.

Пилот быстрой доставки «Перекресток» запустили на базе московских супермаркетов в апреле этого года, и уже в июне только в Москве он достиг показателя в 1 тыс. заказов в день. Заказ доставляют в течение 60 минут — это может заменить ежедневные походы в магазин.

Статистика покупок товаров за первые месяцы подтверждает, что клиенты предпочитают покупать продукты повседневного спроса. В июне среди популярных товаров оказались молодой картофель, бананы, молоко, огурцы, лук, черешня, капуста, хлеб, вода. При этом средний чек заказа в Москве составил 1800 рублей, в Санкт-Петербурге — 1600 рублей, в Ростове-на-Дону — 1500 рублей.

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»:

Всего за июнь плановые показатели сервиса «Перекресток.Быстро» были на 70% превышены по обороту, а по количеству заказов — на 32%.

Заказы «Перекресток.Быстро» собираются из ассортимента ближайшего из подключенных к сервису супермаркетов. Минимальная сумма заказа отсутствует. Стоимость доставки — 99 рублей, на покупки распространяется программа лояльности сети «Перекресток» и начисляются баллы, которые можно использовать для дальнейших покупок. Оплатить товары можно в приложении.

Заказы «Перекрестка» собирают сотрудники магазина, доставкой занимаются профессиональные партнерские курьерские службы, которые специализируются на доставке продуктов. Покупателям доступен ассортимент из 9-14 тыс. позиций.

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«Перекресток.Быстро» уже охватывает всю Москву и часть Московской области, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Всего сервис доставляет продукты из более чем 130 супермаркетов.

Операционная модель экспресс-доставки строится на разделении функционала между торговой сетью и единым управленческим центром и IT-платформой по цифровым дистанционным сервисам X5 FoodTech.

Приложение «Перекресток.Быстро» доступно в AppStore и Google Play.

Интернет Продукты питания Торговля

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