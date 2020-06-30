В Крыму ветер унес мальчика с матрасом на километр от пляжа

29 июня в службу спасения Крыма сообщили о том, что ребенка уносит от пляжа ветром

Происшествие случилось в поселке Каменском Ленинского района. О том, что мальчика уносит в море, спасателям сообщили в 14:00.

К месту происшествия направили специалистов, спасательный катер и еще два катера пограничного управления ФСБ по Крыму.

Спустя 45 минут ребенка нашли в 1,2 км от берега. Его подняли на борт катера. В медицинской помощи он не нуждался, чувствовал себя хорошо, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму 29 июня.

Напомним, накануне аналогичный случай произошел в Анапе. 27 июня отжимной ветер унес мужчину и ребенка на матрасе в открытое море. Их нашли в удовлетворительном состоянии. По прогнозу, ветер на Кубани будет продолжаться до среды включительно.