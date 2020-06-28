В последние дни июня на Кубани будет жарко, но ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 29 июня по 1 июля

По данным кубанского гидрометцентра, в понедельник в краевой столице без осадков, ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 15-17 °С, днем — 32-34 °С.

В целом по краю 29 июня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях — 9-14 °С, на Азовском побережье — до 21 °С. Днем воздух прогреется до 29-34 °С.

На Черноморском побережье в понедельник без осадков. Ветер восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температура составит 17-22 °С, днем — 27-32 °С.