Из Краснодара в Сочи снова полетят самолеты

Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновят с 27 июня

Авиакомпания Utair будет выполнять рейсы ежедневно. В расписании три рейса в день на воздушном судне ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

«Вылеты из Международного аэропорта Краснодар запланированы на 8:15, 13:35 и 18:25. Рейсы в обратном направлении из аэропорта Сочи — в 10:45, 16:20 и 20:25. Время в полете составит 1 час», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Представитель пресс-службы напомнила, что 27 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, авиакомпания Utair приняла решение о приостановке сообщения между курортом и краевой столицей. При этом рейсы по данному направлению входят в число самых популярных для каждого аэропорта в течение года.

Как писали Юга.ру, с отменой карантина в Сочи произошло существенное увеличение количества рейсов. В июне курорт уже посетили более 30 тыс. туристов.