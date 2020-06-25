Сочинский пляж «Роза Хутор» в третий раз получил экологический сертификат «Голубой флаг»
25 июня администрация Сочи вручила экологические сертификаты качества представителям пляжных территорий города
В 2020 году экосертификаты получил 21 сочинский пляж, в том числе и пляж «Роза Хутор» в Имеретинской долине.
«То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получили сертификат, — существенное достижение для нашего города. Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры. Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей. Сегодня в Сочи находится более 30 тыс. туристов, которые размещаются в отелях, санаториях, и конечно же, ходят на пляжи», — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский на церемонии вручения сертификатов.
«Голубой флаг» — специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE). С 1987 года организация отмечает таким образом лучшие пляжи и причалы.
Пляж курорта «Роза Хутор» получил «Голубой флаг» FEE уже в третий раз.
«Мы выполняем все требования сертификата, включая дополнительные пробы воды, уборку пляжной территории, организацию селективного сбора мусора. На пляже проходят различные программы, направленные на популяризацию экологического формата. У нас организована комфортная среда для маломобильных групп граждан, есть пандусы для входа в море. Это очень удобно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых. На пляже есть лежаки, зонтики, аэарарии, шатры-бунгало, детский клуб, зона для СПА, дайвинг, сапсерфинг. Дважды в день организован трансфер до горного курорта, что позволяет гостям совместить отдых на море и в горах», — отметила начальник пляжа курорта «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.
Сегодня к высоким требованиям экологического сертификата добавлены рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса. Так, на пляже «Роза Хутор» организована специальная обработка территории и оборудования, проходит тестирование сотрудников, лежаки разнесены на необходимую социальную дистанцию.
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