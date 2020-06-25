Сочинский пляж «Роза Хутор» в третий раз получил экологический сертификат «Голубой флаг»

В 2020 году экосертификаты получил 21 сочинский пляж, в том числе и пляж «Роза Хутор» в Имеретинской долине.

«То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получили сертификат, — существенное достижение для нашего города. Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры. Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей. Сегодня в Сочи находится более 30 тыс. туристов, которые размещаются в отелях, санаториях, и конечно же, ходят на пляжи», — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский на церемонии вручения сертификатов.

«Голубой флаг» — специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE). С 1987 года организация отмечает таким образом лучшие пляжи и причалы.

Пляж курорта «Роза Хутор» получил «Голубой флаг» FEE уже в третий раз.