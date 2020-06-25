Сочинский пляж «Роза Хутор» в третий раз получил экологический сертификат «Голубой флаг»

Краснодарский край

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25 июня администрация Сочи вручила экологические сертификаты качества представителям пляжных территорий города

В 2020 году экосертификаты получил 21 сочинский пляж, в том числе и пляж «Роза Хутор» в Имеретинской долине.

«То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получили сертификат, — существенное достижение для нашего города. Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры. Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей. Сегодня в Сочи находится более 30 тыс. туристов, которые размещаются в отелях, санаториях, и конечно же, ходят на пляжи», — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский на церемонии вручения сертификатов.

«Голубой флаг» — специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE). С 1987 года организация отмечает таким образом лучшие пляжи и причалы.

Пляж курорта «Роза Хутор» получил «Голубой флаг» FEE уже в третий раз.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, начальник пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг, глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, начальник пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг, глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева

«Мы выполняем все требования сертификата, включая дополнительные пробы воды, уборку пляжной территории, организацию селективного сбора мусора. На пляже проходят различные программы, направленные на популяризацию экологического формата. У нас организована комфортная среда для маломобильных групп граждан, есть пандусы для входа в море. Это очень удобно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых. На пляже есть лежаки, зонтики, аэарарии, шатры-бунгало, детский клуб, зона для СПА, дайвинг, сапсерфинг. Дважды в день организован трансфер до горного курорта, что позволяет гостям совместить отдых на море и в горах», — отметила начальник пляжа курорта «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.

Сегодня к высоким требованиям экологического сертификата добавлены рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса. Так, на пляже «Роза Хутор» организована специальная обработка территории и оборудования, проходит тестирование сотрудников, лежаки разнесены на необходимую социальную дистанцию.

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