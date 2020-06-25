«Водоканал» заплатит 4,6 млн рублей за загрязнение реки Псекупс в Горячем Ключе

В августе 2018 года проводилась плановая проверка деятельности муниципального предприятия «Водоканал», а именно сброса сточных вод в реку Псекупс. Специалисты отобрали пробы на участке, который находится на 500 метров ниже сброса, и сравнили их с пробами, взятыми выше сброса. Количество загрязняющих веществ превышало обычный для этой реки уровень в 700 раз.

В октябре того же года Росприроднадзор привлек МУП «Водоканал» Горячего Ключа к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). Предприятие выплатило штраф в 30 тыс. рублей.

Также ведомство установило, что ущерб окружающей среде составил 4,6 млн рублей. Управление Росприроднадзора предложило предприятию добровольно возместить вред, однако «Водоканал» отказался. После этого в 2019 году на него подали в суд, отметили в «Экологической вахте по Северному Кавказу» 25 июня.

В середине июня 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение взыскать с организации полную сумму. Деньги пойдут в бюджет города.

Как писали Юга.ру, в июне в Новороссийске природоохранная прокуратура обнаружила два коллектора, которые сбрасывают сточные воды в Черное море.