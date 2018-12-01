В РПЦ одобрили идею секcпросвета в школах. Но при целомудренном преподавании

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал итог опроса ВЦИОМ, где больше половины россиян поддержали уроки секспросвета в школах

Митрополит Иларион выступил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24». Ведущая попросила его прокомментировать итоги опроса ВЦИОМ, где 60% родителей поддержали введение сексуального просвещения в школах.

«Я думаю, детям нужно что-то рассказывать, не только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями... Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», — сказал он.

По мнению митрополита, преподавать секспросвет нужно не с младшего школьного возраста, а «когда появляются первые риски». Он считает, что рассказывать об этом должны «люди, которые умеют говорить об этом целомудренно, которые не будут превращать эти уроки в развращение детей». Митрополит пояснил, что «часто через такие уроки детям навязываются стереотипы, которые сегодня являются едва ли не господствующими в западном обществе».