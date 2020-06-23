На курорте «Роза Хутор» воссоздали усадьбу русских поселенцев

Курорт «Роза Хутор» открыл новый нестандартный объект — этнохутор «Шишин двор»

Он расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря на склоне горы Аибга. Свое название он получил в честь создателей — потомков русских поселенцев семьи Шишиных. Добраться к хутору можно, заказав экскурсию или прогулявшись по тропе «Озерный траверс». Также к хутору проложен специальный веломаршрут. Благодаря главе семейства Ананию Васильевичу Шишину, известному знатоку горских архитектурных приемов и культуры, здесь удалось в мельчайших подробностях воссоздать традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. Основной материал усадьбы собран из долины Псху, где начиная с конца XIX века и до сегодняшнего дня хутора существуют в неизменном виде.

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Вся жизнь обитателей двора происходит вокруг главного дома. Рядом находится «гостевой» летний, играющий роль кунацкой — место, куда заходит гость. Есть на «Шишином дворе» и пацха — многоугольная постройка с земляным полом и открытым очагом. Раньше вокруг костра собирались члены семьи и гости. На надочажной цепи находился котел, а над кострищем коптили мясо или сыр. Рядом с главным домом расположен загон для козлят, куда их помещают отдельно от взрослых коз для сохранения молока. Сегодня в стаде «Шишина двора» около 50 коз мингрельской породы. Их молоко по традиции перерабатывают в сыр на собственной сыроварне, попробовать его могут все гости хутора. Еще туристы могут на свежем воздухе попробовать горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие специалитеты. Здесь предлагают сходить с пастухами в горы, покормить козлят и поиграть с ними.

После снятия карантина в Краснодарском крае «Роза Хутор» поэтапно запускает объекты туристской инфраструктуры. Сейчас на курорте работают канатные дороги, набережная в «Роза Долине», смотровая площадка на «Роза Пик», рестораны, кафе, магазины, парковки. Гостям предлагаются пешие и веломаршруты в горы различной сложности и продолжительности, открыты центр «Активный отдых» и пункты проката. Можно посетить и парк водопадов «Менделиха», Оленью ферму и Хаски-хутор. Уже в конце июня начнут открываться отели: 26 июня гостей примут Radisson и Park Inn, 27 июня — Golden Tulip. А с 1 июля — Mercure и Valset в «Роза Долине», Medical Spa-отель Rosa Springs, Riders Lodge, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel, AYS Design, BoogelWoogel Bar & Hotel и «Приют Панды» в Горной Олимпийской деревне. До 15 июля курорт предлагает при покупке онлайн весьма привлекательные тарифы на пакеты с проживанием: «Активные выходные», «В горы всей семьей», «Перезагрузка в горах», «Я выбираю горы». Выгода для гостей по таким спецпредложениям составит от 33 до 50%. Подробнее можно узнать на промосайте.