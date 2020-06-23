УРАЛСИБ снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15% от стоимости недвижимости

Льготная ставка 6,5% актуальна до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Размер кредита — до 8 млн рублей включительно — при покупке жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 3 млн рублей включительно — в других регионах присутствия Банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка — 5,5%. Кредит выдается на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юрлица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на те же цели. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 6 млн рублей включительно — в других регионах присутствия банка.