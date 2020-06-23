УРАЛСИБ снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15% от стоимости недвижимости

Льготная ставка 6,5% актуальна до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Размер кредита — до 8 млн рублей включительно — при покупке жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 3 млн рублей включительно — в других регионах присутствия Банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка — 5,5%. Кредит выдается на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юрлица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на те же цели. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, и до 6 млн рублей включительно — в других регионах присутствия банка.

Читайте также:

Срок кредитования по госпрограмам — от 3 до 30 лет включительно. Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам — паспорту и второму документу на выбор (ИНН, СНИЛС, водительские права или загранпаспорт).

Узнать полные условия ипотеки и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 88002505757 и на сайте банка.

Банки Ипотека Кредитование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре появятся еще два светофора, которые реагируют на потоки машин
В Сочи произошла стрельба, на месте нашли не менее 10 гильз
На Кубани осудили мужчину, который сознательно заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией
В Анапе депутат возвел самострои на Благовещенской косе, а суд обязал их снести
Почти 400 млн рублей выделили избиркому Кубани на голосование по поправкам в Конституцию РФ
Кавказский заповедник открыл летние туристические маршруты

Лента новостей

Реклама на портале