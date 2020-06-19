После ДТП возле парка «Краснодар» мотоциклиста отбросило на 20 метров и он погиб

В Краснодаре в ночь на 19 июня произошло ДТП с мотоциклом, в котором один человек погиб и один пострадал

Сообщение об аварии на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной поступило в полицию около 1:00. По предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла BMW ехал с 24-летней пассажиркой по улице Восточно-Кругликовской со стороны Тихорецкой. Мужчина не справился с управлением и врезался в бетонные ограждения между полосами.

В результате ДТП водителя отбросило от места столкновения на 20 метров, он скончался на месте. Пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее множественные переломы нижних конечностей. Установлено, что погибший и пострадавшая жители поселка Яблоновсского. По факту аварии проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.