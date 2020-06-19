КубГМУ объявил о дистанционном наборе абитуриентов

Партнерский Краснодарский край

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Приемная кампания Кубанского государственного медицинского университета начнется 20 июня

В этом году прием документов будет проводится дистанционно — через заявление на сайте университета. Личного присутствия абитуриентов или их законных представителей в университете не потребуется.

Особенностью набора студентов станет и подача заявления без результатов ЕГЭ. Баллы госэкзамена можно будет указать позже, когда после оглашения баллов на сайте появятся рейтинги.

Перечень предметов ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний не изменился — это химия, биология и русский язык. Электронная цифровая подпись для подачи документов не нужна.

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Подать документы на поступление абитуриенты могут до 18 августа. Но поступающим по внутренним вступительным испытаниям надо успеть до 13 июля.

Подробнее можно узнать на сайте университета в разделе «Абитуриенту (специалитет)» или по телефонам горячей линии: 8(918)377-81-55 и 8(861)268-68-50.

КубГМУ Образование Студенты

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