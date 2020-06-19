КубГМУ объявил о дистанционном наборе абитуриентов

В этом году прием документов будет проводится дистанционно — через заявление на сайте университета. Личного присутствия абитуриентов или их законных представителей в университете не потребуется.

Особенностью набора студентов станет и подача заявления без результатов ЕГЭ. Баллы госэкзамена можно будет указать позже, когда после оглашения баллов на сайте появятся рейтинги.

Перечень предметов ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний не изменился — это химия, биология и русский язык. Электронная цифровая подпись для подачи документов не нужна.