КубГМУ объявил о дистанционном наборе абитуриентов
Приемная кампания Кубанского государственного медицинского университета начнется 20 июня
В этом году прием документов будет проводится дистанционно — через заявление на сайте университета. Личного присутствия абитуриентов или их законных представителей в университете не потребуется.
Особенностью набора студентов станет и подача заявления без результатов ЕГЭ. Баллы госэкзамена можно будет указать позже, когда после оглашения баллов на сайте появятся рейтинги.
Перечень предметов ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний не изменился — это химия, биология и русский язык. Электронная цифровая подпись для подачи документов не нужна.
Подать документы на поступление абитуриенты могут до 18 августа. Но поступающим по внутренним вступительным испытаниям надо успеть до 13 июля.
Подробнее можно узнать на сайте университета в разделе «Абитуриенту (специалитет)» или по телефонам горячей линии: 8(918)377-81-55 и 8(861)268-68-50.