В Краснодаре встали трамваи из-за машины, которая выехала на пути на Садовом мосту

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 19 июня произошло ДТП, из-за этого прервалось движение трамваев

ДТП произошло в 10:39 на пересечении улиц Садовой и МОПР. Телеграм-канал «Общественный транспорт Краснодара» опубликовал фотографии с места аварии. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки, одна из них выехала на пути и оказалась прямо перед трамваем.

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления порталу Юга.ру сообщили, что простой трамваев составил 20 минут. На момент публикации новости движение восстановилось.

Простой общественного транспорта в краевом центре нередко случается из-за разных происшествий. Так, 6 мая машина после ДТП вылетела на трамвайные пути в центре города. А 10 июня на два часа встали троллейбусы перед Октябрьской из-за пожара, который начался в хозпостройке и перешел на трехэтажное здание.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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