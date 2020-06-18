На Кубани конец недели будет теплым и дождливым

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 19 по 21 июня

В Краснодаре сегодня ночью будет 17-19 °С. Завтра днем воздух прогреется до 29-31 °С, а также будут кратковременные дожди, днем и вечером гроза с порывами ветра до 12-17 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, в целом по краю завтра дожди и грозы, в отдельных районах сильные ливни и ветер до 20 м/с. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях — 12-17 °С. Днем столбики термометров покажут 26-31 °С, на Черноморском побережье днем будет 27-32 °С.

В выходные дни в регионе местами небольшие дожди, грозы. Однако в некоторых районах сильные ливни и град. Порывы ветра при грозе составят 15-20 м/с. Ночью будет 15-20 °С, днем — 26-31 °С. На Черноморском побережье погода в целом такая же, как и по краю.