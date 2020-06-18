Эксперты рассказали, как россиянам спасти от жары домашний огород

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Растениеводы и авторы тематических блогов рассказали в июне, как сохранить урожай в «огороде на подоконнике» в жару

Телеканал «360» 18 июня опубликовал рекомендации специалистов. Портал Юга.ру изучил их и выбрал самые интересные.

  • Регулярно проветривать помещение, чтобы была постоянная циркуляция воздуха;
  • Увеличить полив, но не перестараться. Простой способ понять, что пришло время поливать растения — наблюдать за движениями листьев, они начнут опускаться, когда растение захочет пить;
  • Для большинства зеленых растений — прямые солнечные лучи губительны;
  • Лучше использовать лампу и таймер. Например, для граядки длиной в метр и шириной 30-40 см нужна лампа на 50-70 Вт, которая светила бы 12-16 часов в сутки;
  • Если вы выращиваете на подоконнике томаты, следует их поливать 2-3 раза в день, а во время активного солнца притенять окна;
  • Кроме того, томаты можно поливать раствором воды и йода (одна капля йода на литр воды);
  • Чтобы растения легче перенесли жару, можно поставить рядом с ними емкость с водой;
  • В жару лучше отдать предпочтение выращиванию зелени, а не огурцов и томатов, так как они более капризные.
  • Думать, что перенос горшка в другое место поможет, — ошибочно, изменение местоположения может негативно отразиться на растениях.

Ранее Юга.ру писали о том, что космонавты дали советы россиянам, находящимся на самоизоляции, Роспотребнадзор объяснил, как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина и как правильно заказывать еду на дом.

Погода Растениеводство Советы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Град в Адыгее повредил 700 домов и 200 га посевов
На Кубани всех приезжих из-за рубежа продолжат отправлять в обсерваторы
Путин заговорил о внуках впервые за два года
Журналистка Елена Золотова возглавила управление по делам молодежи Краснодара
На Кубани скончались еще два пациента с COVID-19
На Кубани откроются все гостиницы, отели и детские здравницы. Но последние смогут принимать только местных детей

Лента новостей

Реклама на портале