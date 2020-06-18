Эксперты рассказали, как россиянам спасти от жары домашний огород

Ранее Юга.ру писали о том, что космонавты дали советы россиянам, находящимся на самоизоляции, Роспотребнадзор объяснил , как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина и как правильно заказывать еду на дом.

Растениеводы и авторы тематических блогов рассказали в июне, как сохранить урожай в «огороде на подоконнике» в жару

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