Эксперты рассказали, как россиянам спасти от жары домашний огород
Краснодарский край, Вся Россия Анастасия Панькова
Растениеводы и авторы тематических блогов рассказали в июне, как сохранить урожай в «огороде на подоконнике» в жару
Телеканал «360» 18 июня опубликовал рекомендации специалистов. Портал Юга.ру изучил их и выбрал самые интересные.
- Регулярно проветривать помещение, чтобы была постоянная циркуляция воздуха;
- Увеличить полив, но не перестараться. Простой способ понять, что пришло время поливать растения — наблюдать за движениями листьев, они начнут опускаться, когда растение захочет пить;
- Для большинства зеленых растений — прямые солнечные лучи губительны;
- Лучше использовать лампу и таймер. Например, для граядки длиной в метр и шириной 30-40 см нужна лампа на 50-70 Вт, которая светила бы 12-16 часов в сутки;
- Если вы выращиваете на подоконнике томаты, следует их поливать 2-3 раза в день, а во время активного солнца притенять окна;
- Кроме того, томаты можно поливать раствором воды и йода (одна капля йода на литр воды);
- Чтобы растения легче перенесли жару, можно поставить рядом с ними емкость с водой;
- В жару лучше отдать предпочтение выращиванию зелени, а не огурцов и томатов, так как они более капризные.
- Думать, что перенос горшка в другое место поможет, — ошибочно, изменение местоположения может негативно отразиться на растениях.
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