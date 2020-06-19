«Бизнес нашего банка строится вокруг клиента». Топ-менеджер Сбербанка рассказал о развитии экосистемы
Во время пресс-конференции 17 июня председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов ответил на вопросы СМИ об экосистеме компании
Вопросы касались финансовых процессов банка, перевода работы на удаленный режим, кредитования пострадавших отраслей и кибербезопасности. Топ-менеджер уделил особое внимание экосистеме, развиваемой компанией. Титов отметил увеличение активности в сервисе доставки продуктов «СберМаркет», который при поддержке региональной администрации удалось в кратчайшие сроки запустить в Дагестане, а затем и в соседних регионах СКФО и ЮФО.
«СберМаркет» работает в Краснодаре и Ростове-на-Дону с конца 2019 года. Титов сообщил, что за 2020 год с помощью сервиса было доставлено более 69 тыс. заказов в Краснодаре и 65 тыс. заказов в Ростове. При этом в мае количество доставок превысило показатели января более чем втрое. Аналогичная тенденция и в Краснодаре — с января по май количество заказов в месяц выросло в 3,4 раза. Всего на территории юга и Северного Кавказа с января по май сервис доставил более 138 тыс. заказов.
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Титов подчеркнул, что в экосистеме наиболее перспективны проекты, связанные с развитием онлайн-услуг. Так он отметил сервис дистанционной медицины DocDoc, который сотрудничает с 4 тыс. клиник и предоставляет пользователям возможность получить онлайн-консультацию с врачами 40 разных направлений. Вырос спрос на услуги онлайн-кинотеатра ОККО, на платформе которого в период самоизоляции проводятся онлайн-концерты и выставки.
Также Титов сообщил, что за время пандемии значительно вырос объем операций в онлайн сервисах. Если в среднем за первые три месяца этого года заявки на кредиты онлайн составляли 62% от общего количества, то в мае клиенты банка оформляли дистанционно почти 80% потребительских кредитов.
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«Для нас важно строить бизнес вокруг нашего клиента. Мы не просто хотим быть рядом с ним, мы хотим сделать его жизнь удобной, понятной и в каких-то моментах простой. Я 27 лет работаю в банке и могу с уверенностью сказать, что сейчас мы действительно лидеры в создании экосистемы вокруг клиента», — заключил топ-менеджер.