Вопросы касались финансовых процессов банка, перевода работы на удаленный режим, кредитования пострадавших отраслей и кибербезопасности. Топ-менеджер уделил особое внимание экосистеме, развиваемой компанией. Титов отметил увеличение активности в сервисе доставки продуктов «СберМаркет», который при поддержке региональной администрации удалось в кратчайшие сроки запустить в Дагестане, а затем и в соседних регионах СКФО и ЮФО.

«СберМаркет» работает в Краснодаре и Ростове-на-Дону с конца 2019 года. Титов сообщил, что за 2020 год с помощью сервиса было доставлено более 69 тыс. заказов в Краснодаре и 65 тыс. заказов в Ростове. При этом в мае количество доставок превысило показатели января более чем втрое. Аналогичная тенденция и в Краснодаре — с января по май количество заказов в месяц выросло в 3,4 раза. Всего на территории юга и Северного Кавказа с января по май сервис доставил более 138 тыс. заказов.