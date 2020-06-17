В Анапе мужчина въехал в море на УАЗе и бросил его в воде. Ему грозит арест и штраф

В июне в Анапе составили административные протоколы на местного жителя, который заехал в Черное море на автомобиле

Возле одного из санаториев Анапы в море въехала машина УАЗ. Как рассказали в полиции, автомобиль застрял в песке, после чего водитель его бросил.

17 июня владельца машины задержали, им оказался 34-летний житель поселка Витязево. Выяснилось, что ранее его лишили прав.