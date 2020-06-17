В Анапе мужчина въехал в море на УАЗе и бросил его в воде. Ему грозит арест и штраф
В июне в Анапе составили административные протоколы на местного жителя, который заехал в Черное море на автомобиле
Возле одного из санаториев Анапы в море въехала машина УАЗ. Как рассказали в полиции, автомобиль застрял в песке, после чего водитель его бросил.
17 июня владельца машины задержали, им оказался 34-летний житель поселка Витязево. Выяснилось, что ранее его лишили прав.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). По первой статье мужчине грозит арест на срок до 15 суток, по второй — штраф до 4,5 тыс. рублей.
Задержанный отказался называть мотивы своего поступка. Его автомобиль поместили на спецстоянку, рассказали в инстаграме отдела МВД России по Анапе.
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Полицейские Анапы проводят проверку по факту въезда в море автомобиля УАЗ возле одного из санаториев г-к Анапа. В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео публикацию, на которой запечатлен автомобиль УАЗ находящийся в морской воде возле пляжной территории одного из санаториев г-к Анапа. Указанный автомобиль был обнаружен полицейскими застрявшим в песчаных дюнах недалеко от места въезда в море. Личность владельца УАЗа установлена, в настоящее время выясняется кто был за рулём транспортного средства. По данному факту сотрудниками Отдела МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.