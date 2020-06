В Анапе мужчина въехал в море на УАЗе и бросил его в воде. Ему грозит арест и штраф

View this post on Instagram

Полицейские Анапы проводят проверку по факту въезда в море автомобиля УАЗ возле одного из санаториев г-к Анапа. В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео публикацию, на которой запечатлен автомобиль УАЗ находящийся в морской воде возле пляжной территории одного из санаториев г-к Анапа. Указанный автомобиль был обнаружен полицейскими застрявшим в песчаных дюнах недалеко от места въезда в море. Личность владельца УАЗа установлена, в настоящее время выясняется кто был за рулём транспортного средства. По данному факту сотрудниками Отдела МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.