Жители Кубани смогут бесплатно провозить велосипед в электричках до конца лета

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

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В июне в Краснодарском крае, а также ряде других регионов юга России и Северного Кавказа стартовала акция по бесплатному провозу велосипеда в электричках

Акция пропагандирует здоровый образ жизни, впервые ее запустили в 2019 году. Бесплатно провозить велосипеды могут пассажиры пригородных электричек СКЖД — компании, которая обслуживает Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Дагестан.

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В пресс-службе СКЖД 15 июня уточнили, что один человек может бесплатно провезти не более одного велосипеда в неразобранном виде. Акция продлится до 15 октября.

Напомним, 12 июня в Краснодарском крае отменили красные пропуска и разрешили свободно перемещаться между районами. 

Велоспорт отдых РЖД

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