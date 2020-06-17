Жители Кубани смогут бесплатно провозить велосипед в электричках до конца лета
В июне в Краснодарском крае, а также ряде других регионов юга России и Северного Кавказа стартовала акция по бесплатному провозу велосипеда в электричках
Акция пропагандирует здоровый образ жизни, впервые ее запустили в 2019 году. Бесплатно провозить велосипеды могут пассажиры пригородных электричек СКЖД — компании, которая обслуживает Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Дагестан.
В пресс-службе СКЖД 15 июня уточнили, что один человек может бесплатно провезти не более одного велосипеда в неразобранном виде. Акция продлится до 15 октября.
Напомним, 12 июня в Краснодарском крае отменили красные пропуска и разрешили свободно перемещаться между районами.