Ростовского вора в законе Артура Молодого будут судить за 780 нарушений тюремного режима
В Твери 27-летнего криминального авторитета из Ростова-на-Дону будут судить за то, что он вор в законе, который нарушает режим в колонии
По данным ИА «Прайм Крайм», в тверскую колонию уроженец Армении Артур Атабекян (Молодой) попал поле того, как в 2017 году вместе с приятелями избил местного жителя в Ростове-на-Дону. У пострадавшего зафиксировали серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Криминального авторитета признали виновным по ч. 3 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Его приговорили к семи годам лишения свободы.
За время в колонии Артур Молодой более 780 раз нарушил режим. В октябре 2019-го он ударил сотрудника УФСИН, чтобы не подчиняться ему и повысить свой авторитет.
Накануне первый заместитель прокурора Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Ростова-на-Дону Атабекяна. По данным пресс-службы СУ СК России, в 2016 году мужчина стал вором в законе, используя свои связи в лидерах криминального мира.
По версии следствия, в 2018 году Артура Молодого осудили и направили в исправительную колонию № 6 в Тверской области, где сотрудникам УФСИН и заключенным он представился вором в законе. После этого мужчина систематически нарушал установленные правила колонии, за что ему выносили выговоры, выдворяли в карцер и ШИЗО.
Кроме того, в октябре 2019 года Атабекян применил не опасное для жизни и здоровья насилие против сотрудника колонии.
За это Молодого обвинили по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, путем применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении сотрудников места лишения свободы). Материалы дела передадут в суд.