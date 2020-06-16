Ростовского вора в законе Артура Молодого будут судить за 780 нарушений тюремного режима

В Твери 27-летнего криминального авторитета из Ростова-на-Дону будут судить за то, что он вор в законе, который нарушает режим в колонии

По данным ИА «Прайм Крайм», в тверскую колонию уроженец Армении Артур Атабекян (Молодой) попал поле того, как в 2017 году вместе с приятелями избил местного жителя в Ростове-на-Дону. У пострадавшего зафиксировали серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Криминального авторитета признали виновным по ч. 3 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Его приговорили к семи годам лишения свободы. За время в колонии Артур Молодой более 780 раз нарушил режим. В октябре 2019-го он ударил сотрудника УФСИН, чтобы не подчиняться ему и повысить свой авторитет.

Накануне первый заместитель прокурора Тверской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Ростова-на-Дону Атабекяна. По данным пресс-службы СУ СК России, в 2016 году мужчина стал вором в законе, используя свои связи в лидерах криминального мира. По версии следствия, в 2018 году Артура Молодого осудили и направили в исправительную колонию № 6 в Тверской области, где сотрудникам УФСИН и заключенным он представился вором в законе. После этого мужчина систематически нарушал установленные правила колонии, за что ему выносили выговоры, выдворяли в карцер и ШИЗО.