В Фестивальном микрорайоне Краснодара отремонтируют школьный стадион

Краснодарский край

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В июне в Краснодаре продолжаются капитальные работы по обновлению двора и стадиона в школе № 64, которая находится в Фестивальном микрорайоне

Лицей № 64 на улице Атарбекова, 26 создали в 1971 году. В 2019-м ему присвоили имя выпускника Вадима Миронова, который погиб в Афганистане, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в школе идет ремонт дворовой территории. На улице около лицея убрали старые бордюры и демонтируют асфальт. В ближайшее время там планируют отремонтировать ливневки и обустроить волейбольную и баскетбольную площадки.

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Капитальный ремонт провели на стадионе школы. Там отремонтировали основание футбольного поля и завершили укладку нового покрытия. Сейчас на месте наносят разметку. Сдать спортивные объекты планируют до середины августа. Также мэр Краснодара Евгений Первышов поручил обновить фонари, чтобы ученики могли заниматься на стадионе в вечернее время.

Кроме того, работы проводят в здании школы. В 21 кабинете установили кондиционеры, ремонтируют коридоры на втором и четвертом этажах.

«В этой школе ремонт идет впервые за полвека с момента постройки и важно сделать его качественно. Тем более, что в самом лицее отличные спортивные традиции — баскетбольная команда 9-11-х классов не раз становилась чемпионом среди школ города и даже края. Теперь, с созданием обновленного стадиона, можно готовить и чемпионов по футболу», — заключил Первышов.

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