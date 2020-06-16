В Городском саду Краснодара опровергли сообщения о массовом море рыбы в пруду
14 июня в соцсетях появилось видео, на котором в пруду в Городском саду Краснодара якобы плавает мертвая рыба, об этом написали и кубанские СМИ
Видеозапись, снятую в Городском саду, опубликовали в паблике «Типичный Краснодар».
«Те, кто не доехал сегодня до парка Галицкого, пришел в Городской сад и привел детей — посмотреть, в каком удручающем состоянии находится здешний прудик. Дохлые рыбки в прудике плавают вперемешку с листвой и мусором», — написали в описании к видео.
Позже, 15 июня, информацию о том, что в пруду Городского сада погибла рыба, опубликовал интернет-портал «Кубань 24».
«Местные жители 14 июня обнаружили в водоеме, который находится в Городском саду, большое количество мертвой рыбы, всплывшей на поверхность воды», — написали в публикации СМИ.
Журналисты сообщили, что обратились за разъяснениями в администрацию парка, однако им предложили написать официальный запрос.
Портал Юга.ру попросил администрацию МБУК «Краснодарские парки» прокомментировать ситуацию. Эколог организации рассказала, что массового мора в пруду Городского сада не было — погибла одна рыба, которую обнаружили со следами травмирования, «как будто кошка поцарапала или губу крючком порвало», а на видео сняли опавшие листья ивы.
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Также порталу Юга.ру объяснили, почему вода в водоеме ярко-зеленого цвета: во время жары началось цветение водорослей, это обычный процесс в это время года.