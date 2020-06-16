В Городском саду Краснодара опровергли сообщения о массовом море рыбы в пруду

14 июня в соцсетях появилось видео, на котором в пруду в Городском саду Краснодара якобы плавает мертвая рыба, об этом написали и кубанские СМИ

Видеозапись, снятую в Городском саду, опубликовали в паблике «Типичный Краснодар». «Те, кто не доехал сегодня до парка Галицкого, пришел в Городской сад и привел детей — посмотреть, в каком удручающем состоянии находится здешний прудик. Дохлые рыбки в прудике плавают вперемешку с листвой и мусором», — написали в описании к видео.

Позже, 15 июня, информацию о том, что в пруду Городского сада погибла рыба, опубликовал интернет-портал «Кубань 24».

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«Местные жители 14 июня обнаружили в водоеме, который находится в Городском саду, большое количество мертвой рыбы, всплывшей на поверхность воды», — написали в публикации СМИ.

Журналисты сообщили, что обратились за разъяснениями в администрацию парка, однако им предложили написать официальный запрос.

Портал Юга.ру попросил администрацию МБУК «Краснодарские парки» прокомментировать ситуацию. Эколог организации рассказала, что массового мора в пруду Городского сада не было — погибла одна рыба, которую обнаружили со следами травмирования, «как будто кошка поцарапала или губу крючком порвало», а на видео сняли опавшие листья ивы.