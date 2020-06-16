В Городском саду Краснодара опровергли сообщения о массовом море рыбы в пруду

Краснодарский край

Распечатать

14 июня в соцсетях появилось видео, на котором в пруду в Городском саду Краснодара якобы плавает мертвая рыба, об этом написали и кубанские СМИ

Видеозапись, снятую в Городском саду, опубликовали в паблике «Типичный Краснодар».

«Те, кто не доехал сегодня до парка Галицкого, пришел в Городской сад и привел детей — посмотреть, в каком удручающем состоянии находится здешний прудик. Дохлые рыбки в прудике плавают вперемешку с листвой и мусором», — написали в описании к видео.

Позже, 15 июня, информацию о том, что в пруду Городского сада погибла рыба, опубликовал интернет-портал «Кубань 24».

Читайте также:

«Местные жители 14 июня обнаружили в водоеме, который находится в Городском саду, большое количество мертвой рыбы, всплывшей на поверхность воды», — написали в публикации СМИ.

Журналисты сообщили, что обратились за разъяснениями в администрацию парка, однако им предложили написать официальный запрос.

Портал Юга.ру попросил администрацию МБУК «Краснодарские парки» прокомментировать ситуацию. Эколог организации рассказала, что массового мора в пруду Городского сада не было — погибла одна рыба, которую обнаружили со следами травмирования, «как будто кошка поцарапала или губу крючком порвало», а на видео сняли опавшие листья ивы.

Смотрите также:

Также порталу Юга.ру объяснили, почему вода в водоеме ярко-зеленого цвета: во время жары началось цветение водорослей, это обычный процесс в это время года.

Краснодар Парки Социальные сети Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи скончалась пожилая женщина с коронавирусом
Полиция ищет пенсионерку со скандинавскими палками, ее видели в Краснодаре и Адыгее
В Городском саду Краснодара опровергли сообщения о массовом море рыбы в пруду
На Кубани число зараженных коронавирусом превысило число выздоровевших за сутки. Умер один пациент
В Краснодаре завершают снос Колхозного рынка. На его месте хотят сделать транспортный узел
Все российские школы собираются оснастить камерами с функцией распознавания лиц

Лента новостей

Реклама на портале