«НЭСК» открыл новый центр обслуживания клиентов в Прикубанском округе

Прикубанский внутригородской округ занимает самую большую территорию из всех округов города Краснодара — 474 кв. км, с населением около 380 тыс. человек. Округ включает 20 крупных микрорайонов и бывшие пригороды краевого центра, вошедшие в состав города, но удаленные от его центра, в том числе 1-е отделение ОПХ «КНИИСХ», Авиагородок, Немецкая деревня, 9-й километр, ЭНКА, Калинино (бывший рабочий посёлок), поселки Колосистый, Российский, Южный, Березовый, НСТ Рудуга, НСТ Нива, Витаминкомбинат, микрорайон Молодежный.

На расчетах в Прикубанском отделении филиала АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» находится более 93 тыс. договоров с гражданами-потребителями, проживающими в частном секторе и многоквартирных домах округа и более 5 тыс. договоров с предпринимателями.