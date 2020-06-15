«НЭСК» открыл новый центр обслуживания клиентов в Прикубанском округе
«НЭСК» открыл новый центр обслуживания потребителей в самом большом округе Краснодара
Прикубанский внутригородской округ занимает самую большую территорию из всех округов города Краснодара — 474 кв. км, с населением около 380 тыс. человек. Округ включает 20 крупных микрорайонов и бывшие пригороды краевого центра, вошедшие в состав города, но удаленные от его центра, в том числе 1-е отделение ОПХ «КНИИСХ», Авиагородок, Немецкая деревня, 9-й километр, ЭНКА, Калинино (бывший рабочий посёлок), поселки Колосистый, Российский, Южный, Березовый, НСТ Рудуга, НСТ Нива, Витаминкомбинат, микрорайон Молодежный.
На расчетах в Прикубанском отделении филиала АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» находится более 93 тыс. договоров с гражданами-потребителями, проживающими в частном секторе и многоквартирных домах округа и более 5 тыс. договоров с предпринимателями.
В связи с удаленностью ЭНКИ и прилегающих к нему территорий от центра города Краснодара и необходимостью приблизить услуги, предоставляемые «НЭСК» потребителям, руководство компании решило открыть там центр обслуживания потребителей Прикубанского отделения филиала АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт».
По инвестиционной программе, утвержденной приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 27 декабря 2017 (№412) АО «НЭСК» приобрел нежилое помещение по адресу на ул. им. Покрышкина, 25/А, корп. 2. В мае 2020 года там завершили строительные и подготовительные работы. 10 июня новый центр филиала «Краснодарэнергосбыт» распахнул двери для краснодарцев.
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В новом офисе физ- и юрлица смогут получить весь спектр услуг по энергоснабжению: заключить договор энергоснабжения, оплатить электроэнергию и другие коммунальные услуги в трех кассах, оформить заявки на предоставление дополнительных услуг, предоставляемых компанией. Услугами в центре на Покрышкина смогут воспользоваться около 25 тыс. клиентов.