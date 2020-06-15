В начале рабочей недели на Кубани ожидают дожди и до 32 °C

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае в середине июня продолжатся дожди, местами сильные

В Краснодаре 15 июня будет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит 28-30 °C.

В Краснодарском крае местами возможны дождь и грозы, в отдельных районах ливень, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с. По данным краевого гидрометцентра, днем ожидается 25-30, местами до 32 °C.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в краевой столице ночью 16 июня будет 18-19 °C. Днем ожидают 27-30 °C, облачно с прояснениями. Ветер 1-4 м/с.

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В эту же ночь в регионе воздух охладится до 15-20 °C, днем прогреется до 32 °C. Снова прогнозируют дождь и грозу, в отдельных районах ливень и град. Ветер 5-10 м/с, местами 9-14 м/с, при грозе до 20 м/с.

В Краснодаре в ночь на 17 июня ожидается 19-21 °C, днем — 30-31 °C. Дождя не будет, скорость ветра составит 1-3 м/с.

В среду ночью в крае столбики термометров покажут 15-20 °C, днем — 25-30 °C, местами до 32 °C. Возможны кратковременные осадки, однако на Черноморском побережье дождя не ожидается. Ветер 9-14 м/с.

Температура морской воды продолжает повышаться. В Ейске, Темрюке, Новороссийске и Геленджике она прогрелась до 23 °C. В Приморско-Ахтарске, Анапе, Туапсе и Сочи — до 22°C.

Краснодар Погода Черное море

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