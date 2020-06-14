На Кубани продлили экстренное предупреждение по непогоде еще на два дня

Краснодарский край

Распечатать

МЧС 14 июня предупредило о продолжении непогоды в Краснодарском крае

Напомнил, ранее МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде с 11 по 13 июня, а в Сочи прогнозировали сильные дожди с грозами.

14 июня МЧС сообщило, что по данным Северо-Кавказской гидрометеостанции с 14 до 16 июня на Кубани ожидается сильный дождь, ливни с грозами, градом, а также швалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Читайте также:

Из-за непогоды может быть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением полей и населенных пунктов. Также ожидается резкий подъем уровня рек, размыв берегов, прорыв дамб и плотин, подмыв опор мостов и ЛЭП, оползни.

В пресс-службе ГУ МЧС России рекомендовали гражданам не покидать дома, держаться подальше от деревьев, высоких конструкций и строений, не оставлять машины в не предназначенных для этого местах, использовать непромокаемую, ветрозащитную одежду, следить за СМС-сообщениями о возможных ЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

МЧС Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодар прибыли два новых трамвая, до конца года ожидается еще тридцать
В парке «Краснодар» сократили время езды на велосипедах
Главный фермер Кубани умер, спасая тонущего ребенка
На Кубани продлили экстренное предупреждение по непогоде еще на два дня
Власти Кубани рассказали подробности о двух скончавшихся от COVID-19 пациентах
На Кубани коронавирус за сутки диагностировали у 77 человек, умерли два пациента

Лента новостей

Реклама на портале