На Кубани продлили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС 14 июня предупредило о продолжении непогоды в Краснодарском крае

Напомнил, ранее МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде с 11 по 13 июня, а в Сочи прогнозировали сильные дожди с грозами.

14 июня МЧС сообщило, что по данным Северо-Кавказской гидрометеостанции с 14 до 16 июня на Кубани ожидается сильный дождь, ливни с грозами, градом, а также швалистый ветер с порывами до 20 м/с.

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Из-за непогоды может быть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением полей и населенных пунктов. Также ожидается резкий подъем уровня рек, размыв берегов, прорыв дамб и плотин, подмыв опор мостов и ЛЭП, оползни.

В пресс-службе ГУ МЧС России рекомендовали гражданам не покидать дома, держаться подальше от деревьев, высоких конструкций и строений, не оставлять машины в не предназначенных для этого местах, использовать непромокаемую, ветрозащитную одежду, следить за СМС-сообщениями о возможных ЧС.