На Кубани коронавирус за сутки диагностировали у 77 человек, умерли два пациента

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 8 тыс. 835 случаев COVID-19 в 84 регионах РФ. Как уточнил RT , 36,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки в стране от коронавируса умерли 119 человек, а выздоровели 5 тыс. 409 пациентов.

Больше всего заболевших в Москве (+1 тыс. 477), Московской области (+717) и Санкт-Петербурге (+256). В Ростовской области зафиксировали 167 новых случаев, Карачево-Черкессии — 98, Дагестане — 94, Ставропольском крае — 83, Кабардино-Балкарии — 80, Краснодарском крае — 77 , Ингушетии — 37, Северной Осетии — 34, Адыгее — 33, Крыму — 22, Чечне — 17.

Всего к 14 июня в России COVID-19 был зафиксирован у 528 тыс. 964 человек, при этом 280 тыс. 50 пациентов выздоровели, а 6 тыс. 948 заболевших скончались.

Позже оперштаб Краснодарского края сообщил подробности о новых случаях коронавируса в регионе. Выяснилось, что из 77 заболевших 45 женщин и 32 мужчин, возраст пациентов от 2 до 86 лет.

По данным краевого минздрава, всего к 14 июня коронавирус в Краснодарском крае диагностировали у 4 тыс. 970 человек , при этом 3 тыс. 675 пациентов выздоровели, а 52 заболевших скончались (в том числе два пациента за последние сутки) , еще 20 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

За все время в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 12 тыс. 425 человек, из них 1 тыс. 74 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 346 человек, в том числе 170 детей, а под меднаблюдением дома находятся 14 тыс. 269 человек.

Региональный Роспотребнадзор провел 58 тыс. 405 тестов на коронавирус, а в лабораториях минздрава — 171 тыс. 142 тестов.

Сейчас в обсерваторах содержатся 1 тыс. 390 человек, за все время работы обсерваторов там было выявлено 70 случаев коронавируса.