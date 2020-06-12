На Кубани за день умерли два пациента с коронавирусом
В оперштабе Краснодарского края 12 апреля сообщил о том, что в регионе скончались два пациента с COVID-19
Напомним, за минувшие сутки на Кубани выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 пациента, 2 больных умерли.
В краевом оперштабе 12 июня рассказали подробности о погибших.
Одни летальный исход случился в Новороссийске, там «в результате перенесенной инфекции» умер 77-летний мужчина. 16 мая у пенсионера повысилась температура и появился кашель, однако за помощью медиков он обратился через несколько дней. Пенсионера доставили в городскую инфекционную больницу, ему поставили диагноз — коронавирус и внебольничная вирусная пневмония. Болезнь протекала тяжело. 31 мая пациента подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
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Вторым умершим оказался 72-летний житель Белоглинского района. 4 июня скорая доставила его в Тихорецкую районную больницу, пациент поступил с высокой температурой. Компьютерная томография выявила двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. С 7 июня мужчина находился на ИВЛ, но несмотря на усилия врачей, больной скончался.
Таким образом, число жертв коронавируса в Краснодарском крае достигло 49 человек.
Как писали Юга.ру, накануне оперштаб впервые с 29 мая не сообщил о смертях пациентов с коронавирусом: до этого летальные исходы регистрировали ежедневно в течение 12 дней.
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