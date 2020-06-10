В сочинской больнице умер мужчина с коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае к 10 июня зарегистрировали 47 летальных случаев, связанных с COVID-19

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за сутки выявили еще 81 случай заражения коронавирусом. За все время наблюдения в регионе подтвердили инфекцию у 4 тыс. 655 человек.

Читайте также:

10 июня стало известно об еще одном умершем пациенте — 67-летнем жителе Сочи. Коронавирус у него выявили 28 мая. Через день больного подключили к аппарату ИВЛ в инфекционной больнице № 2. На фоне инфекции у мужчины развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.

В краевом оперштабе отметили, что у пациента были болезни сердца. Спасти его не удалось.

Всего на Кубани известно о смерти 47 человек с COVID-19. В России к 10 июня было 6 тыс. 358 летальных исходов, сообщил RT.

Здравоохранение Коронавирус смерть Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи опрокинулась бетономешалка, водитель погиб
В Адыгее возобновили межмуниципальные пассажирские перевозки
Из-за пожара в центре Краснодара остановился общественный транспорт
В сочинской больнице умер мужчина с коронавирусом
В центре Краснодара загорелось трехэтажное здание
Еще 11 детей на Кубани заразились коронавирусом. Умер один пациент

Лента новостей

Реклама на портале