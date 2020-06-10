В сочинской больнице умер мужчина с коронавирусом

В Краснодарском крае к 10 июня зарегистрировали 47 летальных случаев, связанных с COVID-19

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за сутки выявили еще 81 случай заражения коронавирусом. За все время наблюдения в регионе подтвердили инфекцию у 4 тыс. 655 человек.

10 июня стало известно об еще одном умершем пациенте — 67-летнем жителе Сочи. Коронавирус у него выявили 28 мая. Через день больного подключили к аппарату ИВЛ в инфекционной больнице № 2. На фоне инфекции у мужчины развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности.

В краевом оперштабе отметили, что у пациента были болезни сердца. Спасти его не удалось.

Всего на Кубани известно о смерти 47 человек с COVID-19. В России к 10 июня было 6 тыс. 358 летальных исходов, сообщил RT.