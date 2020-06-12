Число зараженных COVID-19 на Кубани 10 дней не опускается ниже 80 человек за сутки

В Краснодарском крае 12 июня выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В главном оперштабе сообщили, что за прошлый день число инфицированных COVID-19 увеличилось на 8 тыс. 987 . При этом у 35,8% зараженных не было клинических проявлений болезни, написал RT. За день скончались 183 больных, выздоровели 8 тыс. 220 пациентов. Больше всего новых случаев — в Москве (1 тыс. 714), Московской области (730) и Свердловской области (320). В регионах юга и Северного Кавказа число зараженных увеличилось на 774: Ростовская область — 198;

Дагестан — 95;

Ставропольский край — 84;

Карачаево-Черкесия и Краснодарский край — по 80;

Кабардино-Балкария — 79;

Адыгея — 38;

Северная Осетия — 37;

Ингушетия — 36;

Крым — 25;

Чечня — 21;

Севастополь — 1.

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Накануне количество людей с коронавирусом в России достигло полумиллиона, а 12 июня увеличилось до 511 тыс. 423 . За все время зафиксировано 6 тыс. 715 смертей, выписаны из больниц 269 тыс. 370 заболевших. Оперштаб Кубани подтвердил информацию о 80 зараженных за сутки. Из больниц выписали 63 пациента, скончались 2 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 17 пациентов, сообщили в минздраве Кубани. Новые случаи заражения выявлены в 24 районах и распределились следующим образом: 20 человек — Краснодар;

8 — Кавказский район;

7 — Выселковский район;

по 6 — Армавир и Гулькевичсктй район;

4 — Тихорецкий район;

по 3 — Новороссийск и Белореченский район

по 2 — Сочи, Курганинский, Успенский, Красноармейский, Апшеронский, Мостовский, Павловский районы;

по 1 — Геленджик и Новопокровский, Славянский, Северский, Крымский, Белоглинский, Абинский, Брюховецкий, Усть-Лабинский районы.

Самому пожилому заболевшему 96 лет, также заразились пять детей — четверо в Краснодаре в возрасте от 1 года до 12 лет, а также один полугодовалый младенец в Новороссийске. За все время пандемии в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 4 тыс. 815 человек , из них выздоровели 3 тыс. 617 пациентов, умерли 49 человек.