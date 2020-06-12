Число зараженных COVID-19 на Кубани 10 дней не опускается ниже 80 человек за сутки

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае 12 июня выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В главном оперштабе сообщили, что за прошлый день число инфицированных COVID-19 увеличилось на 8 тыс. 987. При этом у 35,8% зараженных не было клинических проявлений болезни, написал RT. За день скончались 183 больных, выздоровели 8 тыс. 220 пациентов.

Больше всего новых случаев — в Москве (1 тыс. 714), Московской области (730) и Свердловской области (320). В регионах юга и Северного Кавказа число зараженных увеличилось на 774: 

  • Ростовская область — 198;
  • Дагестан — 95;
  • Ставропольский край — 84;
  • Карачаево-Черкесия и Краснодарский край — по 80;
  • Кабардино-Балкария — 79;
  • Адыгея — 38;
  • Северная Осетия — 37;
  • Ингушетия — 36;
  • Крым — 25;
  • Чечня — 21;
  • Севастополь — 1.

Читайте также:

Накануне количество людей с коронавирусом в России достигло полумиллиона, а 12 июня увеличилось до 511 тыс. 423. За все время зафиксировано 6 тыс. 715 смертей, выписаны из больниц 269 тыс. 370 заболевших.

Оперштаб Кубани подтвердил информацию о 80 зараженных за сутки. Из больниц выписали 63 пациента, скончались 2 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 17 пациентов, сообщили в минздраве Кубани.

Новые случаи заражения выявлены в 24 районах и распределились следующим образом:

  • 20 человек — Краснодар;
  • 8 — Кавказский район;
  • 7 — Выселковский район; 
  • по 6 — Армавир и Гулькевичсктй район; 
  • 4 — Тихорецкий район;
  • по 3 — Новороссийск и Белореченский район
  • по 2 — Сочи, Курганинский, Успенский, Красноармейский, Апшеронский, Мостовский, Павловский районы;
  • по 1 — Геленджик и Новопокровский, Славянский, Северский, Крымский, Белоглинский, Абинский, Брюховецкий, Усть-Лабинский районы.

Самому пожилому заболевшему 96 лет, также заразились пять детей — четверо в Краснодаре в возрасте от 1 года до 12 лет, а также один полугодовалый младенец в Новороссийске.

За все время пандемии в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 4 тыс. 815 человек, из них выздоровели 3 тыс. 617 пациентов, умерли 49 человек.

Читайте также:

В медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 12 тыс. 111 человек, включая 1 тыс. 43 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 14 тыс. 741 житель Кубани. В обсерваторах размещены 2 тыс. 269 человек, за все время там зарегистрировали 68 положительных результатов на коронавирус.

Лаборатории Роспотребнадзора провели 56 тыс. 549 исследований, лаборатории минздрава — 165 тыс. 368 тестов.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Армавире с 10 июня закрылась на карантин городская больница — там ликвидируют очаг коронавируса. 

Карантин Коронавирус Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Число зараженных COVID-19 на Кубани 10 дней не опускается ниже 80 человек за сутки
Горбольницу Армавира закрыли на карантин из-за коронавируса
В сочинском парке выпустили в пруд японских золотых карпов. Такие же рыбы обитают в парке «Краснодар»
Краснодарская «Типография» призвала поддержать художницу, которой грозит 6 лет тюрьмы за рисунки женского тела
Улицу Красную в Краснодаре вернут пешеходам по выходным
Выезды из Краснодара встали в пробках после отмены красных пропусков

Лента новостей

Реклама на портале