Число зараженных COVID-19 на Кубани 10 дней не опускается ниже 80 человек за сутки
В Краснодарском крае 12 июня выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В главном оперштабе сообщили, что за прошлый день число инфицированных COVID-19 увеличилось на 8 тыс. 987. При этом у 35,8% зараженных не было клинических проявлений болезни, написал RT. За день скончались 183 больных, выздоровели 8 тыс. 220 пациентов.
Больше всего новых случаев — в Москве (1 тыс. 714), Московской области (730) и Свердловской области (320). В регионах юга и Северного Кавказа число зараженных увеличилось на 774:
- Ростовская область — 198;
- Дагестан — 95;
- Ставропольский край — 84;
- Карачаево-Черкесия и Краснодарский край — по 80;
- Кабардино-Балкария — 79;
- Адыгея — 38;
- Северная Осетия — 37;
- Ингушетия — 36;
- Крым — 25;
- Чечня — 21;
- Севастополь — 1.
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Накануне количество людей с коронавирусом в России достигло полумиллиона, а 12 июня увеличилось до 511 тыс. 423. За все время зафиксировано 6 тыс. 715 смертей, выписаны из больниц 269 тыс. 370 заболевших.
Оперштаб Кубани подтвердил информацию о 80 зараженных за сутки. Из больниц выписали 63 пациента, скончались 2 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 17 пациентов, сообщили в минздраве Кубани.
Новые случаи заражения выявлены в 24 районах и распределились следующим образом:
- 20 человек — Краснодар;
- 8 — Кавказский район;
- 7 — Выселковский район;
- по 6 — Армавир и Гулькевичсктй район;
- 4 — Тихорецкий район;
- по 3 — Новороссийск и Белореченский район
- по 2 — Сочи, Курганинский, Успенский, Красноармейский, Апшеронский, Мостовский, Павловский районы;
- по 1 — Геленджик и Новопокровский, Славянский, Северский, Крымский, Белоглинский, Абинский, Брюховецкий, Усть-Лабинский районы.
Самому пожилому заболевшему 96 лет, также заразились пять детей — четверо в Краснодаре в возрасте от 1 года до 12 лет, а также один полугодовалый младенец в Новороссийске.
За все время пандемии в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 4 тыс. 815 человек, из них выздоровели 3 тыс. 617 пациентов, умерли 49 человек.
В медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 12 тыс. 111 человек, включая 1 тыс. 43 ребенка. Под наблюдением в поликлиниках — 14 тыс. 741 житель Кубани. В обсерваторах размещены 2 тыс. 269 человек, за все время там зарегистрировали 68 положительных результатов на коронавирус.
Лаборатории Роспотребнадзора провели 56 тыс. 549 исследований, лаборатории минздрава — 165 тыс. 368 тестов.
Ранее Юга.ру сообщали, что в Армавире с 10 июня закрылась на карантин городская больница — там ликвидируют очаг коронавируса.