В Краснодаре фура на несколько часов перекрыла дорогу на улице Солнечной

В Краснодаре днем 9 июня в районе улиц Солнечной и Ростовского шоссе машины стояли в пробках. Очевидцы сообщили о ДТП с фурой, перекрывшей дорогу

В инстаграме паблика «Типичный Краснодар» около 16:30 появилась публикация о ДТП на улице Солнечной. Там на участке между Ростовским шоссе и улицей Московской фура столкнулась с леговушкой. После удара большегруз встал поперек дороги и перекрыл все полосы. Из-за этого образовались пробки на Солнечной почти до Котлярова Байбакова и подъездах к ней.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:15, на улице Солнечной в сторону Ростовского шоссе скопился затор длиной 2 км. Скорость движения там составляла 3-10 км/ч. На этом же участке в противоположную сторону пробка растянулась на 1,2 км, скорость движения — 2-7 км/ч.