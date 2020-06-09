В Краснодаре фура на несколько часов перекрыла дорогу на улице Солнечной
В Краснодаре днем 9 июня в районе улиц Солнечной и Ростовского шоссе машины стояли в пробках. Очевидцы сообщили о ДТП с фурой, перекрывшей дорогу
В инстаграме паблика «Типичный Краснодар» около 16:30 появилась публикация о ДТП на улице Солнечной. Там на участке между Ростовским шоссе и улицей Московской фура столкнулась с леговушкой. После удара большегруз встал поперек дороги и перекрыл все полосы. Из-за этого образовались пробки на Солнечной почти до Котлярова Байбакова и подъездах к ней.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:15, на улице Солнечной в сторону Ростовского шоссе скопился затор длиной 2 км. Скорость движения там составляла 3-10 км/ч. На этом же участке в противоположную сторону пробка растянулась на 1,2 км, скорость движения — 2-7 км/ч.
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Также движение было затруднено на участке дороги длиной 1,5 км на Ростовском шоссе в сторону Солнечной, там машины ехали со скоростью 5 км/ч. Заторы наблюдались и на подъездах к шоссе с южной стороны: на улицах Красной, Офицерской, Зиповской и Колхозной.
UPD от 18:10. В пресс-службе УМВД России по Краснодару прокомментировали случившееся:
«Около 14:40 50-летний житель Ставропольского края за рулем грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Солнечной, при развороте допустил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка».