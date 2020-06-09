Пьяный актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы
В Москве вечером 8 июня по вине актера Михаила Ефремова произошла авария, в которой умер мужчина
Что произошло? 8 июня в 21:44 в Москве на Смоленской площади, 3 водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada. В результате ДТП пострадал водитель отечественной машины, его доставили в больницу с различными травмами, а виновника аварии задержали, сообщили накануне в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сразу после случившегося против водителя, устроившего ДТП, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
На видеозаписи, снятые очевидцами на месте происшествия, попал актер Михаил Ефремов, который, предположительно, был пьян.
Что с пострадавшим? С места ДТП его увезли в институт Склифосовского. По данным источника телеканала «360» в медицинских кругах, 57-летний мужчина скончался в реанимации 9 июня в 5:20. По информации проекта Baza, погибший мужчина работал водителем-курьером и приехал в столицу из Рязани.
Как сообщает Mash, после аварии у мужчины были сломаны ребра, которые пробили легкие и спровоцировали внутреннее кровотечение.
Что с Михаилом Ефремовым? Спустя некоторое время полиция подтвердила, что в момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил RT. Актер практически не пострадал, его задержали, а позже отпустили под подписку о невыезде.
Отмечается, что на тот момент другой водитель был еще жив. Теперь следователь может ходатайствовать об аресте. Кроме того, обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье, и Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщило РИА «Новости».