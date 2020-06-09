Пьяный актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы

В Москве вечером 8 июня по вине актера Михаила Ефремова произошла авария, в которой умер мужчина

Что произошло? 8 июня в 21:44 в Москве на Смоленской площади, 3 водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada. В результате ДТП пострадал водитель отечественной машины, его доставили в больницу с различными травмами, а виновника аварии задержали, сообщили накануне в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сразу после случившегося против водителя, устроившего ДТП, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На видеозаписи, снятые очевидцами на месте происшествия, попал актер Михаил Ефремов, который, предположительно, был пьян.