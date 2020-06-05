В Адыгее пенсионера заподозрили в сексуальном насилии над подростком

Адыгея

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В Майкопе задержали мужчину, который 4 июня в подъезде совершил сексуальное насилие над подростком

В Майкопе следователи задержали 66-летнего местного жителя, которого заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Это случилось вечером 4 июня на лестничной площадке многоэтажного дома. Следствие установило, что мужчина достоверно знал о возрасте потерпевшего, когда совершал преступление.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет). Проводятся следственные мероприятия, рассматривается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Пенсионеру грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал портал Юга.ру, в конце мая СУ СК РФ по Адыгее завершило расследование громкого дела по факту убийства 16-летней Дарьи Шопиной. В пресс-службе прокуратуры республики уточнили, что это дело передали на рассмотрение в Верховный суд Адыгеи.

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