В Адыгее зафиксировали землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Адыгее вечером 18 декабря
Сейсмическая активность наблюдалась около 18:30 в районе поселка Гузерипль на глубине около 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4 условные единицы.
По информации оперативных дежурных ЕДДС приграничных муниципальных образований (Туапсинский район и Сочи) толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало, объекты экономики работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В МЧС по Адыгее ситуацию пока не прокомментировали.
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