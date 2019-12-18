В Адыгее зафиксировали землетрясение

Адыгея, Краснодарский край

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Адыгее вечером 18 декабря

Сейсмическая активность наблюдалась около 18:30 в районе поселка Гузерипль на глубине около 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4 условные единицы.

По информации оперативных дежурных ЕДДС приграничных муниципальных образований (Туапсинский район и Сочи) толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало, объекты экономики работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В МЧС по Адыгее ситуацию пока не прокомментировали.

Землетрясения

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