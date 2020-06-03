На Кубани в конце рабочей недели пройдут грозы и град
В Краснодарском крае с 3 по 5 июня синоптики прогнозируют осадки и до 27 °C
По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодаре 3 июня ожидается 21-23 °C. Вероятен кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
В Краснодарском крае в этот же день будет 20-25 °C, на Черноморском побережье — 17-22 °C. Местами пройдут кратковременные дожди и гроза, в отдельных районах будет ливень и град.
По данным «Яндекс.Погоды», в краевой столице ночью 4 июня будет 13-14 °C, днем — 18-20 °C. Пройдет небольшой дождь, ветер 1-2 м/с.
В четверг в регионе ночью температура воздуха опустится до 9-14 °C, днем поднимется до 20-25 °C. Возможен кратковременный дождь, утром и вечером местами грозы. В отдельных районах будут сильные осадки. Ветер 9-14 м/с, порывы до 13 м/с.
В Краснодаре ночью 5 июня ожидается 12-14 °C, днем столбики термометров покажут 23-25 °C. Будет ясно, в середине дня — небольшая облачность. Ветер 2-4 м/с.
В последний день рабочей недели на Кубани ночью прогнозируют 9-14 °C, днем — 20-27 °C. Возможен небольшой дождь, однако ближе к концу дня существенных осадков не будет. Ветер 9-14 м/с.