На Кубани в выходные два человека погибли в двух ДТП

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском и Каневском районах 30 и 31 мая произошли две автомобильных аварии, есть жертвы

Первое ДТП случилось в 1:10 30 мая на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. По предварительным данным, 27-летний водитель мопеда Nexus выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Chevrolet. После удара оба транспортных средства съехали с дороги. В результате столковения водитель мопеда погиб на месте, а 23-летнего парня за рулем иномарки госпитализировали с многочисленными травмами.

Вторая авария произошла 31 мая около 21:00 в станице Новодеревянковской. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево и забор дома.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а его 28-летнюю пассажирку доставили в больницу. Обстоятельства выясняются, сообщили 1 июня в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Мостовском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель.

ДТП Каневской район смерть Усть-Лабинский район

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