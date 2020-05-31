Тело женщины нашли во дворе многоэтажки в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 мая на улице Российской нашли тело местной жительницы

Накануне вечером в соцсетях появились фотографии накрытого тела во дворе многоэтажного дома на улице Российской, 267/3. По словам очевидцев, девушка выпала с одного из верхних этажей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 31-летней местной жительницы организовали доследственную проверку. Следователь устанавливает все обстоятельтсва произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. При этом в ведомстве не уточнили обстоятельства гибели женщины.

Как писали Юга.ру, 15 апреля в Майкопе трехлетний мальчик упал с балкона многоэтажного дома и погиб от полученных травм.

Краснодар Следственный комитет смерть

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