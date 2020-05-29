Банк «Центр-инвест» запустил кредит для адаптации бизнеса к удаленке
Новая программа банка «Центр-инвест» для малого бизнеса и ИП предназначена для адаптации бизнеса к дистанционной экономике
Первый кредит по программе «Трансформация бизнеса» получила волгоградская компания на запуск интернет-магазина. Заявка на кредит была подана на сайте банка и на следующий день кредит в размере 1 млн рублей был перечислен компании.
Дистанционная экономика требует от бизнеса радикального пересмотра бизнес-процессов и подходов к работе с клиентами. Новая кредитная программа «Трансформация бизнеса» предназначена для ускорения оцифровки бизнес-процессов, перехода в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, а также для приобретения специального оборудования для сохранения здоровья сотрудников/клиентов.
Кредит выдается по ставке 9,5% годовых в форме кредитной линии сроком на 1 год. Без залога под поручительства собственников бизнеса можно получить кредит не более 1 млн рублей.
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«Программа посткризисного развития должна быть у каждого нашего клиента. В новых экономических реалиях работать только в офлайн-формате невозможно. Необходимо переходить к дистанционной экономике. Чтобы наши клиенты стали конкурентоспособнее, мы разработали спецпрограмму с льготным кредитованием трансформации их бизнеса», — отметила заместитель начальника управления по работе с малым бизнесом ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова.
Способность адаптироваться к изменениям и оптимизировать работу — главные вызовы предпринимателей. Банк «Центр-инвест» предлагает помощь в ускорении трансформации бизнеса своих клиентов в виде информационной и консультационной поддержки в Акселераторе банка. Подробные условия кредитования и онлайн-заявка на кредит доступны на сайте банка.
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