Банк «Центр-инвест» запустил кредит для адаптации бизнеса к удаленке

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Новая программа банка «Центр-инвест» для малого бизнеса и ИП предназначена для адаптации бизнеса к дистанционной экономике

Первый кредит по программе «Трансформация бизнеса» получила волгоградская компания на запуск интернет-магазина. Заявка на кредит была подана на сайте банка и на следующий день кредит в размере 1 млн рублей был перечислен компании.

Дистанционная экономика требует от бизнеса радикального пересмотра бизнес-процессов и подходов к работе с клиентами. Новая кредитная программа «Трансформация бизнеса» предназначена для ускорения оцифровки бизнес-процессов, перехода в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, а также для приобретения специального оборудования для сохранения здоровья сотрудников/клиентов.

Кредит выдается по ставке 9,5% годовых в форме кредитной линии сроком на 1 год. Без залога под поручительства собственников бизнеса можно получить кредит не более 1 млн рублей.

Альфа-Банк о настроениях в малом бизнесе:

«Программа посткризисного развития должна быть у каждого нашего клиента. В новых экономических реалиях работать только в офлайн-формате невозможно. Необходимо переходить к дистанционной экономике. Чтобы наши клиенты стали конкурентоспособнее, мы разработали спецпрограмму с льготным кредитованием трансформации их бизнеса», — отметила заместитель начальника управления по работе с малым бизнесом ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова.

Способность адаптироваться к изменениям и оптимизировать работу — главные вызовы предпринимателей. Банк «Центр-инвест» предлагает помощь в ускорении трансформации бизнеса своих клиентов в виде информационной и консультационной поддержки в Акселераторе банка. Подробные условия кредитования и онлайн-заявка на кредит доступны на сайте банка.

Банки Кредитование Малый и средний бизнес Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бывшего главврача больницы в Адыгее обвинили во взятке
В Краснодаре сняли баннеры со здания Органного зала, которые висели там 10 лет
В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию
В Краснодаре на Гидрострое начали строить новую дорогу
В Майкопе у беременной нашли коронавирус и продезинфицировали роддом
В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин

Лента новостей

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Статьи

Эстетика и настроение

«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют

Что происходит и как быть студентам?

Реклама на портале