Банк «Центр-инвест» запустил кредит для адаптации бизнеса к удаленке

Новая программа банка «Центр-инвест» для малого бизнеса и ИП предназначена для адаптации бизнеса к дистанционной экономике

Первый кредит по программе «Трансформация бизнеса» получила волгоградская компания на запуск интернет-магазина. Заявка на кредит была подана на сайте банка и на следующий день кредит в размере 1 млн рублей был перечислен компании.

Дистанционная экономика требует от бизнеса радикального пересмотра бизнес-процессов и подходов к работе с клиентами. Новая кредитная программа «Трансформация бизнеса» предназначена для ускорения оцифровки бизнес-процессов, перехода в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, а также для приобретения специального оборудования для сохранения здоровья сотрудников/клиентов.

Кредит выдается по ставке 9,5% годовых в форме кредитной линии сроком на 1 год. Без залога под поручительства собственников бизнеса можно получить кредит не более 1 млн рублей.