В Майкопе у беременной нашли коронавирус и продезинфицировали роддом

В родильном отделении Майкопской горбольницы 28 мая провели дезинфекцию после выявления COVID-19 у роженицы из Белореченска

«Роженица поступила с отрицательным результатом. Коронавирус выявлен при повтором исследовании. Незамедлительно были приняты все необходимые меры для противодействия распространения инфекции в роддоме», — сообщил порталу Юга.ру министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

По его словам, после родов девушку направили на лечение по месту жительства. Бригада медиков, которые контактировали с ней, ушли на самоизоляцию на 14 дней. В самом родительном отделении совместно с Роспотребнадзором провели все санитарно-эпидемиологические мероприятия. У всех рожениц взяли повторные анализы на коронавирус.

«Новых случаев заражения не выявлено. В настоящее время перинатальный центр работает в штатном режиме», — добавил Меретуков.

Напомним, за весь период пандемии в республике вылечили 56 детей, у всех болезнь протекала в легкой форме. Коронавирусом переболели пять беременных женщин, одна из них благополучно родила мальчика.

По данным оперативного штаба республики на 29 мая, в Адыгее зарегистрировали 794 заболевших COVID-19, из них сейчас на лечении находятся 453 человека. Выздоровели 332 пациента, за весь период пандемии скончалось 9 человек.