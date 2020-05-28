В Сочи похитили рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Полицейские в Сочи в конце мая задержали женщину, которая украла у местного жителя историческую рукопись

В ГУ МВД по Краснодарскому краю 28 мая сообщили о задержании 39-летней женщины, которая украла из дома своего 51-летнего знакомого историческую рукопись.

«Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что речь идет о редкой рукописи Александра Сергеевича Пушкина. Артефакт оценивается в 75 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили, что женщина собиралась продать рукопись коллекционерам. Полицейские обнаружили похищенный дневник и вернули законному владельцу.

«По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой краже. Женщину задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.