В Сочи похитили рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Краснодарский край

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Полицейские в Сочи в конце мая задержали женщину, которая украла у местного жителя историческую рукопись

В ГУ МВД по Краснодарскому краю 28 мая сообщили о задержании 39-летней женщины, которая украла из дома своего 51-летнего знакомого историческую рукопись.

«Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что речь идет о редкой рукописи Александра Сергеевича Пушкина. Артефакт оценивается в 75 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили, что женщина собиралась продать рукопись коллекционерам. Полицейские обнаружили похищенный дневник и вернули законному владельцу.

«По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой краже. Женщину задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража).

Как писали Юга.ру, в ноябре прошлого года сочинские таможенники передали в музей истории города-курорта девять культурных ценностей, которые изъяли на российско-абхазской границе и в аэропорту.

Кражи Культурное наследие Полиция Сочи

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