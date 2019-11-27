Антикварное оружие, старинные книги и монеты. В Сочи таможенники передали музею ценности, изъятые на границе

Сочинские таможенники передали в музей истории города-курорта девять культурных ценностей, которые изъяли на российско-абхазской границе и в аэропорту

Торжественная церемония передачи состоялась 27 ноября. Благодаря таможне, коллекцию музея пополнили шесть печатных изданий: «Летопись Винницкого капуцинского кляштора», «Поль Верлен. Собрание стихов», «Царственный мистик», «Стихотворения А.В. Кольцова», «Векфильдский священник», «Владимир Волгин. Роман в стихах Н.А. Панова».

Кроме книг были переданы штык-нож модели VZ23 Long образца 1923 года к винтовкам и карабинам системы CzeshMauserVZ24, а также две монеты: номиналом две копейки 1913 года Российской Империи и пять копеек, выпущенные Царским правительством в 1775 году.

Все эти предметы были изъяты в 2018 году при досмотре багажа на постах Сочинской таможни: МАПП «Адлер» и в аэропорту Сочи. Например, одну из монет обнаружили в багаже у гражданина Израиля, прилетевшего рейсом Тель-Авив — Сочи. Мужчина уверял, что монета не имеет никакой ценности, везет он ее для личной коллекции, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.