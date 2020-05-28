В станице Елизаветинской под Краснодаром открыли офис МФЦ

Краснодарский край

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В станице Елизаветинской в пригороде Краснодара 28 мая открылся многофункциональный центр

Помещение общей площадью 339,2 кв. метра находится на улице Выгонной, 115. В МФЦ действует десять окон, в которых будут обслуживать жителей станицы Елизаветинской и поселка Белозерного, рассказали в администрации Краснодарского края 28 мая.

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В условиях пандемии коронавируса МФЦ будет работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. В помещении можно находиться только в маске и на расстоянии 1,5 метра от других людей.

Прием документов осуществляется по предварительной записи, выдавать документы будут в порядке живой очереди. Режим работы центра — с 9:00 до 18:00, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Записаться на прием можно через единый портал МФЦ www.e-mfc.ru, предварительно следует авторизоваться в личном кабинете. Также записаться можно по телефону 8-800-30-23-444.

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