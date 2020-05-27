Сочи лишился Хероты

Краснодарский край

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Депутаты Сочи 27 мая переименовали реку Хероту

Интернет-пользователи выложили фотографии недавно установленного указателя к реке в Адлерском районе. Вместо привычного «Херота» на знаке было написано «Хорота» .

Журналистам прокомментировали ситуацию в городском собрании Сочи.

«Реке в Адлерском районе возвращают историческое название. Сейчас идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота"», — сообщил представитель пресс-службы.

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На сайте горсобрания пояснили, что вопрос о названии реки Хероты неоднократно поднимался общественностью и краеведами. Это стало поводом для подготовки запроса в российский государственный Военно-исторический архив. В официальном ответе архива говорится, что на карте 1839 года восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. 

Портал Юга.ру обратился за разъяснением к старшему научному сотруднику лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрею Кизилову. Он адресовал нас к своей научной статье, в которой есть документальное подтверждение, что историческое название реки — Хорота. Кизилов утверждает, что именно оно указывалось на картах генеральных штабов времен Кавказской войны и в этнографических трудах современников.

Ранее считалось, что название реки произошло от названия десятой (Х) роты Навагинского полка, квартировавшейся в этих местах во времена Кавказской войны. Вначале ее называли Х-рота, а позже стали называть Херотой. Эту версию рассказывали туристам, которые часто фотографировались на фоне местной достопримечательности.

Отметим, что пока неизвестно, сохранятся ли названия у рек, образующих слияние с Хоротой: Большая Херота и Малая Херота в поселке Орел-Изумруд.

В марте Юга.ру писали о том, что кубанские депутаты одобрили преобразование нового сочинского поселка в Имеретинской низменности в отдельный муниципалитет. Поселок получил название Сириус. 

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