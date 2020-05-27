Уроженец Адыгеи собирается поставить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане

В День России, 12 июня, стартует проект «Перелет 2020. "Люди. Небо. Крылья"», в рамках которого команда пилотов на мотопарапланах планирует пролететь 9700 км

Это будет мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане, сообщил порталу Юга.ру руководитель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай. По его словам, перелет от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью 9700 км организует уроженец Адыгеи, вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, двукратный чемпион мира и член Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Потапкин. Он сформировал команду, куда входят чемпионы и обладатели кубков России. «Игорь Потапкин работает и в Адыгее, и в Санкт-Петербурге, поэтому в команду входят спортсмены разных регионов. К перелету подготовка началась давно. Еще до пандемии проходили тренировки в Адыгее, в условиях горной местности. А 9 мая был организован 40-минутный полет над селами в районе Серпухова. На мотопарапланах по небу пронесли флаг России и 75-метровую георгиевскую ленту», — рассказал Игорь Огай.

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