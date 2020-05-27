Уроженец Адыгеи собирается поставить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане
В День России, 12 июня, стартует проект «Перелет 2020. "Люди. Небо. Крылья"», в рамках которого команда пилотов на мотопарапланах планирует пролететь 9700 км
Это будет мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане, сообщил порталу Юга.ру руководитель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай. По его словам, перелет от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью 9700 км организует уроженец Адыгеи, вице-президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, двукратный чемпион мира и член Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Потапкин. Он сформировал команду, куда входят чемпионы и обладатели кубков России.
«Игорь Потапкин работает и в Адыгее, и в Санкт-Петербурге, поэтому в команду входят спортсмены разных регионов. К перелету подготовка началась давно. Еще до пандемии проходили тренировки в Адыгее, в условиях горной местности. А 9 мая был организован 40-минутный полет над селами в районе Серпухова. На мотопарапланах по небу пронесли флаг России и 75-метровую георгиевскую ленту», — рассказал Игорь Огай.
Команда пилотов пролетит на мотопарапланах со средней скорость 50-60 км/ч, сообщается на сайте РГО. Перелет пройдет над территорией 23 регионов. Наблюдать за полетом можно будем в Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле, Костроме, Иванове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Уфе, Челябинске, Кургане, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Биробиджане, Хабаровске и Владивостоке.
На всем протяжении маршрута будет проводиться «Мотопарапланерная эстафета», где пилоты-мотопарапланеристы из регионов смогут присоединиться к участникам проекта и пролететь на удобном для них участке любой протяженности. В региональных федерациях будут организованы семинарские занятия и мастер-классы для повышения уровня летного мастерства пилотов-спортсменов сверхлегкой авиации. В рамках проекта также будет организован фотоконкурс «Лента Победы вашими глазами».
В октябре 2019 года Юга.ру писали, что представители парапланерного клуба «Полет» присосединились к республиканскому волонтерскому движению «Сохраним корни», координатором которого является Адыгейское региональное отделение Русского географического общества (РГО). Члены клуба под руководством вице-президента Федерации сверхлегкой авиации России Игоря Потапкина провели разведывательную экспедицию для поиска новых туристских маршрутов, памятников истории, изучения состояния дубовых и каштановых рощ.
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