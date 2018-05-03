В Краснодаре замглавы УМВД уволили из-за родственницы в подразделении

Краснодарский край

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Заместителя начальника УМВД по Краснодару уволили из органов внутренних дел

После проверки установили, что сотрудник полиции не предупредил руководство о том, что его близкая родственница уже два месяца работает в курируемом им подразделении.

«Данный факт мог привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудника полиции уволили по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.

В телеграм-канале Mash сообщается, что уволенный полицейский — Вячеслав Яшин. По версии авторов телеграм-канала, во время проверки в ведомстве нашли приказы о материальной помощи, которые Яшин подписывал, а документы готовила его жена, которая работала в отдела труда и заработной платы.

Краснодар Полиция
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