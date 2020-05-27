Несмотря на финансовые трудности, большие потери в пассажиропотоке и выручке, затраты на дезинфекцию и задолженности по лизингу и кредитам, перевозчики Краснодарского края сохранили стоимость проезда на уровне, который был до пандемии. Перевозчики понимают серьезность ситуации и пытаются поддержать пассажиров.

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры уменьшили пассажирский трафик в автобусах. С введением карантина в Краснодарском крае общественный транспорт заметно опустел, так как его основная аудитория, находится дома и соблюдает режим самоизоляции. В краевой столице по ограниченному графику перевозчики работали чуть больше месяца: в этот период они выпускали на линию около 400 машин, когда в обычное время выезжало 1200 единиц транспорта, с учетом трамваев и троллейбусов.