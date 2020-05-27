Перевозчики Кубани сохранили стоимость проезда вопреки убыткам от пандемии
Автопредприятия в Краснодарском крае сохранили стоимость проезда несмотря на убытки из-за коронавируса
Несмотря на финансовые трудности, большие потери в пассажиропотоке и выручке, затраты на дезинфекцию и задолженности по лизингу и кредитам, перевозчики Краснодарского края сохранили стоимость проезда на уровне, который был до пандемии. Перевозчики понимают серьезность ситуации и пытаются поддержать пассажиров.
Пандемия и связанные с ней ограничительные меры уменьшили пассажирский трафик в автобусах. С введением карантина в Краснодарском крае общественный транспорт заметно опустел, так как его основная аудитория, находится дома и соблюдает режим самоизоляции. В краевой столице по ограниченному графику перевозчики работали чуть больше месяца: в этот период они выпускали на линию около 400 машин, когда в обычное время выезжало 1200 единиц транспорта, с учетом трамваев и троллейбусов.
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Такой график маршрутов снизил пассажиропоток и доход до 90%. Из-за этого многие транспортные компании оказались вынуждены приостановить запланированный ремонт техники. Общий убыток перевозчиков по краю за одну неделю карантина составляет более 50 млн рублей.
Многие перевозчики края приобрели новый подвижной состав в лизинг или же в кредит. В месяц общая сумма платежа перевозчиков края составляет более 20 млн рублей, из-за кризиса для многих предприятий сумма выплат стала непосильной. Многие перевозчики близки к тому, чтобы остановить работу общественного транспорта, поэтому они надеются на поддержку властей.
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