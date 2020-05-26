На ж/д вокзале Новороссийска задержали мужчину, который похищал в Краснодаре госномера машин и требовал за них выкуп

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции в конце мая задержали похитителя регистрационных автомобильных знаков

Полицейские выяснили, что 34-летний уроженец Липецка с конца прошлого года в Краснодаре демонтировал регистрационные номера с припаркованных иномарок. Позже владельцы машин находили записки с требованием перевести на номер телефона сумму до трех тыс. рублей. Взамен похититель обещал раскрыть местонахождение автомобильных знаков.

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Правоохранители установили, что злоумышленник промышлял на улицах Покрышкина, Петина, Лукьяненко, Дзержинского, Симиренко, Красных Партизан, генерала Трошева, Школьной и других улицах краевой столица. Всего он похитил минимум 36 автомобильных номеров.

Благодаря информации, которую сотрудники уголовного розыска получили при отработке лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления, они смогли задержать мужчину на ж/д вокзале в Новороссийске. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и рассказал, что прятал госномера неподалеку от мест преступления.

В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 325. 1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности). Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.