В мэрии Краснодара назначили нового начальника управления по социальным вопросам
Начальником управления по социальным вопросам администрации Краснодара 21 мая стала Ирина Косинкова
Глава краевой столицы Евгений Первышов предложил ее кандидатуру на очередном 96-м заседании городской Думы, котораое впервые прошло в дистанционном формате по видеосвязи. Депутаты поддержали Ирину Косинкову, которая ранее была помощником главы города.
«Управлению под ее руководством предстоит решать весь спектр задач в компетенции администрации города по социальной поддержке жителей — пожилых и малообеспеченных, многодетных семей. Это особенно актуально сейчас, в сложной экономической ситуации, когда мы будем преодолевать последствия пандемии коронавируса», — заявил Первышов.
Косникова сменит на посту Александра Черепахина, который занимал должность начальника управления по социальным вопросам в течение десяти лет.
Кто такая Ирина Косинкова
Ирина Косинкова родилась 2 мая 1967 года в станице Успенской Белоглинского района. В 1985 году окончила Краснодарский техникум советской торговли по специальности товаровед продтоваров, в 1992 году получила диплом Московского коммерческого института по специальности товаровед высшей квалификации. Кандидат технических наук.
В 1985 году начала работать старшим продавцом Мосхлебторга. С 1991-го занимала разные руководящие посты в коммерческих структурах.
С 1994 года была главным специалистом и заместителем директора департамента в органе регулирования торговли администрации города Краснодара. В июле 2005 года возглавила управление торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара. В апреле 2019-го стала советником главы города.
Имеет Почетное звание «Заслуженный работник торговли Кубани», отмечена Почетной грамотой Министерства экономического развития и торговли РФ. Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 3 степени.
Замужем.
Ранее Юга.ру писали, что 21 мая в мэрии Краснодара назначили нового начальника управления гражданской защиты. Им стал 38-летний Виталий Казликин.