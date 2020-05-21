В мэрии Краснодара назначили нового начальника управления по социальным вопросам

Глава краевой столицы Евгений Первышов предложил ее кандидатуру на очередном 96-м заседании городской Думы, котораое впервые прошло в дистанционном формате по видеосвязи. Депутаты поддержали Ирину Косинкову, которая ранее была помощником главы города.

«Управлению под ее руководством предстоит решать весь спектр задач в компетенции администрации города по социальной поддержке жителей — пожилых и малообеспеченных, многодетных семей. Это особенно актуально сейчас, в сложной экономической ситуации, когда мы будем преодолевать последствия пандемии коронавируса», — заявил Первышов.

Косникова сменит на посту Александра Черепахина, который занимал должность начальника управления по социальным вопросам в течение десяти лет.