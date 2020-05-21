Начальником управления гражданской защиты мэрии Краснодара стал Виталий Казликин

Кандидатуру Виталия Казликина представил на 96-м заседании городской думы глава Краснодара Евгений Первышов.

«Перед управлением гражданской защиты и его руководителем стоит много задач, я бы даже сказал, современных вызовов, которые предстоит решать в ближайшее время — это, прежде всего, развитие системы "Безопасный город" и внедрение элементов "умного города"», — сказал мэр.

Депутаты поддержали предложенную кандидатуру, каждый из них проголосовал в открытом режиме, а заседание провела Вера Галушко.