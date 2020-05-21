Начальником управления гражданской защиты мэрии Краснодара стал Виталий Казликин
В администрации Краснодара 21 мая назначили нового начальника управления гражданской защиты
Кандидатуру Виталия Казликина представил на 96-м заседании городской думы глава Краснодара Евгений Первышов.
«Перед управлением гражданской защиты и его руководителем стоит много задач, я бы даже сказал, современных вызовов, которые предстоит решать в ближайшее время — это, прежде всего, развитие системы "Безопасный город" и внедрение элементов "умного города"», — сказал мэр.
Депутаты поддержали предложенную кандидатуру, каждый из них проголосовал в открытом режиме, а заседание провела Вера Галушко.
Кто такой Виталий Казликин
Казликину 38 лет, он вырос в Краснодаре и окончил школу № 39 краевого центра, Московский институт пожарной безопасности МВД России, Академию государственной службы при президенте РФ. Работал на различных должностях в системе МЧС России, был заместителем начальника и начальником ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория"» МЧС России по Краснодарскому краю.
В 2018 году в составе регионального оперативного штаба МЧС России отвечал за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018.